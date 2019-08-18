На ЕКАДе двое детей пострадали в тройном ДТП

Авария произошла вечером 17 августа на отрезке дороги, которая соединяет Дублёр Сибирского тракта и посёлок Малый Исток, рядом с остановкой «Бухара-Урал», сообщают «Вечерние Ведомости». Участниками стали три иномарки.
По предварительной версии, девушка, управлявшая автомобилем «Рено Логан» двигалась по направлению посёлка Малый Исток и на регулируемом перекрёстке, рядом с предприятием «Газпром трансгаз Екатеринбург», решила развернуться. После она остановилась, чтобы пропустить едущий со стороны Малого Истока транспорт. В этот момент другая иномарка, «Опель Зафира» тоже решил развернуться, но едущий на встречу «Рено Дастер» не пропустил его, из-за чего произошло столкновение. После него «Рено Дастер» отбросило на «Рено Логан».
В результате ДТП двух детей, которые находились в салоне «Рено Логан», госпитализировали с сотрясением головного мозга, у водителя «Рено Дастер» диагностировали ушиб ноги, от госпитализации он отказался. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД предположили, что водитель «Опель Зафира» находился в состоянии алкогольного опьянения, точные подробности произошедшего будут установлены позже.