На ЕКАДе двое детей пострадали в тройном ДТП

По предварительной версии, девушка, управлявшая автомобилем «Рено Логан» двигалась по направлению посёлка Малый Исток и на регулируемом перекрёстке, рядом с предприятием «Газпром трансгаз Екатеринбург», решила развернуться. После она остановилась, чтобы пропустить едущий со стороны Малого Истока транспорт. В этот момент другая иномарка, «Опель Зафира» тоже решил развернуться, но едущий на встречу «Рено Дастер» не пропустил его, из-за чего произошло столкновение. После него «Рено Дастер» отбросило на «Рено Логан».