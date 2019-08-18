В Екатеринбурге два человека пострадали при столкновении машины и фонарного столба
Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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Авария произошла в ночь на 18 августа на улице Металлургов. По информации отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, причиной ДТП стало то, что водитель не обеспечил постоянный контроль за движением машины.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля «Киа Рио» уснул за рулём и колесом задел бордюрный камень. От этого иномарку отбросило на яблоню и фонарный столб.
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В результате аварии пострадали 8-летний ребёнок (компрессионный перелом позвоночника и перелом лучевой кости) и 28-летняя супруга водителя (сотрясение головного мозга, ушиб челюсти и закрытая черепно-мозговая травма). Их доставили в городские больницы № 9 и № 23, соответственно. Водитель иномарки не пострадал, так как сработали подушки безопасности.
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Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия.
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