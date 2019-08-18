В Екатеринбурге два человека пострадали при столкновении машины и фонарного столба

По предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля «Киа Рио» уснул за рулём и колесом задел бордюрный камень. От этого иномарку отбросило на яблоню и фонарный столб.

В результате аварии пострадали 8-летний ребёнок (компрессионный перелом позвоночника и перелом лучевой кости) и 28-летняя супруга водителя (сотрясение головного мозга, ушиб челюсти и закрытая черепно-мозговая травма). Их доставили в городские больницы № 9 и № 23, соответственно. Водитель иномарки не пострадал, так как сработали подушки безопасности.