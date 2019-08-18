В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в убийстве на проспекте Вагоностроителей
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Подозреваемый в совершении убийства, произошедшего 16 августа на проспекте Вагоностроителей, был задержан правоохранительными органами, рассказал Tagilcity.ru руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным TagilCity.ru, задержание произошло в одном из коллективных садов, который принадлежит другу подозреваемого, при аресте мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, набросившись на одного из них с ножом.
Факт задержания подтвердили в следственном отделе по Дзержинскому району, пообещав предоставить подробные сведения позже.
Напомним, 16 августа в квартире на проспекте Вагоностроителей, 70 был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. По информации соседей, накануне погибший распивал алкоголь в компании своей знакомой, а из квартиры были слышны удары и ругань. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ.
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