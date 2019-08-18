В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в убийстве на проспекте Вагоностроителей

По данным TagilCity.ru, задержание произошло в одном из коллективных садов, который принадлежит другу подозреваемого, при аресте мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, набросившись на одного из них с ножом.

Напомним, 16 августа в квартире на проспекте Вагоностроителей, 70 был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. По информации соседей, накануне погибший распивал алкоголь в компании своей знакомой, а из квартиры были слышны удары и ругань. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ.