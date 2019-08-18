В одном из уральских сёл пьяный водитель въехал в толпу пешеходов
Сегодня, 13:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл в селе Кленовском Нижнесергинского района 18 августа. В результате ДТП пострадали несколько человек, сообщает Znak.
По данным свидетелей, водитель автомобиля Lexus был пьян, когда въехал в толпу подростков. В результате один юноша получил ушибы, у 18-летней девушки диагностирован перелом руки выше локтя.
В УГИБДД по Свердловской области подтвердили факт ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства аварии.
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