На Урале браконьеры обстреляли сотрудников Росгвардии и подожгли их УАЗ

Сотрудники СОБРа, инспектор Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира и председатель Сысертского общества охотников и рыболовов осуществили рейд по поимке браконьеров. Несколько неизвестных обстреляли их, а затем подожгли УАЗ, на котором проверяющие прибыли в лес.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, сыщики и сотрудники ГИБДД задержали двух подозреваемых на следующее утро.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Принимаются меры к тому, чтобы дать объективную правовую оценку действиям и иных лиц, которые находились вместе с двумя указанными подозреваемыми на месте преступления.