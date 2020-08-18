В Невьянске во время пожара заживо сгорел девятилетний ребенок и его отец

В Невьянске во время пожара погиб девятилетний мальчик и его 40-летний отец. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

На данный момент следователи проводят допрос свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства гибели ребенка и его отца. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. По информации следствия, мужчина растапливал баню. По данным Znak, по данному факту проводится проверка прокуратуры. По информации ведомства, происшествие случилось в день рождения ребенка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание произошло 12 августа в 02.25. В садовом товариществе «Южный», расположенном в пригороде Невьянска, начался пожар в частном доме. Общая площадь огня составила 60 квадратных метров.

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