В Невьянске во время пожара заживо сгорел девятилетний ребенок и его отец

В Невьянске во время пожара заживо сгорел девятилетний ребенок и его отец

Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Невьянске во время пожара погиб девятилетний мальчик и его 40-летний отец. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

На данный момент следователи проводят допрос свидетелей. Кроме того, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются обстоятельства гибели ребенка и его отца.

По предварительным данным, возможной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. По информации следствия, мужчина растапливал баню.

По данным Znak, по данному факту проводится проверка прокуратуры. По информации ведомства, происшествие случилось в день рождения ребенка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, возгорание произошло 12 августа в 02.25. В садовом товариществе «Южный», расположенном в пригороде Невьянска, начался пожар в частном доме. Общая площадь огня составила 60 квадратных метров.

Материалы по теме:
происшествиепожарНевьянск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы