В Нижнем Тагиле жители ГГМ лишились 228 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Во втором случае мошенничество касалось сайта объявлений. Жертвой также стала женщина. Она решила продать холодильник через интернет. На объявление откликнулся мужчина, который звонил с номера другого региона. Для того, чтобы перевести деньги, мужчина попросил реквизиты банковской карты. Потерпевшая, не задумавшись назвала все данные, в том числе и код с обратной стороны карты. В результате она лишилась 38 тысяч рублей.