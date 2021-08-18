«Фекалии начали на пол литься»: в больнице Волгограда малыш оказался заперт в палате

«Фекалии начали на пол литься»: в больнице Волгограда малыш оказался заперт в палате
«Фекалии начали на пол литься»: в больнице Волгограда малыш оказался заперт в палате
Сегодня, 20:18ПроисшествияФото: 1MI
Видео, на котором можно заметить, как мальчик двух лет заперт в палате больницы и простыней убирает за собой фекалии, размазанные по полу, 7 августа появилось в интернете. Видеозапись выложила одна из пациенток, находящаяся в больнице Волгограда вместе со своим ребенком.

Женщина рассказала, что малышу не меняют горшок и памперсы, также его кормят один раз в день. Это сделано для того, чтобы он как можно меньше ходил в туалет. Пациентка отметила, что из-за того, что у ребенка заполнены горшки, запах можно почувствовать через закрытую дверь.

С него уже фекалии начали на пол литься, так он простынь взял и начал за собой вытирать. Мальчику 2,5 года, он абсолютно развит по годам,рассказала женщина.

По ее словам, пациенты через стекло играют с мальчиком, который хочет выйти и тоже начать бегать со всеми, сообщает V1.ru. Как стало известно, ребенок попал в больницу 30 июля, отметили в областном Минздраве. Врачи подчеркнули, что у мальчика присутствует неврологическая симптоматика, а также гиперактивность. В ведомстве заверили, что мальчика кормят пять раз в день, и данный случай является единственным с того момента, как ребенок оказался в медучреждении.

Также в больницу прибыла 22-летняя мать ребенка. Она не имеет работы и попадает под статус «мать-одиночка». Девушка была поставлена на учет. Теперь судьбой малыша будут заниматься органы опеки и попечительства.

Напомним, жительница Самары пристегнула ремнями к стулу своего семимесячного ребенка и ушла из дома на четыре дня. В результате ребенок скончался.

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