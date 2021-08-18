Из-за аварии жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле остались без холодной воды

Местные жители рассказали редакции TagilCity.ru, что также проблемы наблюдались и с горячей водой. Она присутствовала не во всех домах, а где была, имела неприятный запах.
И в итоге не помыться даже, раз холодной нет. Вот только-только дали,рассказала одна из читательниц.
В ЕДДС TagilCity.ru сообщили, что на магистральных сетях компании «Водоканал-НТ» произошла авария. Это и стало причиной отключения холодной воды, которая вернулась в дома тагильчан около 22.10. На отсутствие воды пожаловались и жители Северного поселка:
На Северном воды горячей с 11 числа нет. И до 24, судя по объявлению на подъезде. А сейчас и холодной нет,написала в комментариях под записью группы «Типичный тагильчан» жительница Северного поселка Катерина.
Ожидается, что подача горячей воды возобновится 20 августа. Это связано с работами по капитальному ремонту газопровода-отвода к ГРС-1 Нижний Тагил и существенным снижением поставки природного газа площадку на ЕВРАЗ НТМК, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Напомним, горячей воды не будет с 12.00 вторника 17 августа до 15.00 пятницы 20 августа 2021 года. Под отключение попадают также 60 социально-значимых объектов.