Умер брошенный пассажиркой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге кот

Умер брошенный пассажиркой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге кот
Умер брошенный пассажиркой в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге кот
Сегодня, 19:30ПроисшествияФото: 1MI
Кот, которого 14 июля в аэропорту Кольцово бросила хозяйка, умер в Екатеринбурге. Девушка оставила животное сразу, как поняла, что для его перелета в Москву необходимо купить дополнительный билет.

В тот день питомцу помогли работники аэропорта. Кот получил кличку Кольцов, после чего был передан в приют «Клякса». К новым хозяевам питомец попал 22 июля и получил кличку Персик, однако 27 июля животное погибло из-за последствий панлейкопении, сообщает Znak со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Свердловская транспортная прокуратура поручила транспортной полиции проверить поступок девушки. Ранее сотрудники полиции не осуществляли процессуальных мероприятий, но после представления проверка по данному эпизоду все же началась, объяснили в пресс-службе надзорного органа.

Также прокуратура выявила, что сотрудники «Уральских авиалиний», которые отказались перевозить животное без предоставления документов, не нарушили закон, так как у кота отсутствовал ветеринарный паспорт.

Напомним, кота в аэропорт доставила пассажирка рейса Екатеринбург — Москва. Вместо того, чтобы купить дополнительный билет, она сказала, что оставит его провожающим, но вместо этого выпустила кота около аэровокзала и улетела.

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