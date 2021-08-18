Уралец-инвалид убил пенсионерку и почти забил до смерти бабушку с собакой

25-летний инвалид из Тавды подозревается в том, что убил 75-летнюю женщину. После этого он три дня скрывался от полицейских в доме своей матери. Теперь молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

Однако жертв могло быть больше, поскольку 14 августа, утром, он также совершил нападение на бабушку, гуляющую со своей собакой. От травм женщину спас случайный прохожий. Сообщение о том, что 75-летняя пенсионерка пропала, поступило в дежурную часть ОВД Тавды в тот же день. Пожилая свердловчанка вышла вынести мусор и не вернулась домой. На следующий день в районе гаражного массива было найдено ее тело, на котором присутствовали признаки насилия, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу регионального главка полиции Валерия Горелых. Теперь следователи планируют добиться ареста подозреваемого, его также проверят на вменяемость. Напомним, в начале июня стало известно, что 46-летняя жительница Березовского была приговорена к 9 годам лишения свободы за убийство мужа-инвалида. Она зарезала его кухонным ножом. За убийство мужа-инвалида свердловчанка отправлена в тюрьму на почти 9,5 лет

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