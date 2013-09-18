Любителя попортить тагильскую землю могут оштрафовать на 200 тысяч рублей

По данному обращению представители Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку. При осмотре указанной территории установлено, что несанкционированная свалка, расположенная между деревней Захаровка и поселком Уралец, занимает площадь более трех с половиной тысяч квадратных метров, ее общий объем составляет свыше двух тысяч кубометров. Кроме того, обочины грунтовых дорог, ведущих к свалке, с обеих сторон на протяжении 30 метров также завалены отходами. Свалка представляет собой разложившийся бытовой мусор, а также отработанные автомобильные покрышки, относящиеся к 4 классу опасности. На момент проверки на одном из участков свалки наблюдалось тление отходов.