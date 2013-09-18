Любителя попортить тагильскую землю могут оштрафовать на 200 тысяч рублей
В августе член комитета общественного контроля при Администрации города обратился с заявлением в природоохранную прокуратуру по факту образования нелегальной свалки в поселке Уралец. К своему заявлению чиновник приложил несколько фотографий, подтверждающих наличие несанкционированного объекта размещения бытовых отходов.
По данному обращению представители Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры провели проверку. При осмотре указанной территории установлено, что несанкционированная свалка, расположенная между деревней Захаровка и поселком Уралец, занимает площадь более трех с половиной тысяч квадратных метров, ее общий объем составляет свыше двух тысяч кубометров. Кроме того, обочины грунтовых дорог, ведущих к свалке, с обеих сторон на протяжении 30 метров также завалены отходами. Свалка представляет собой разложившийся бытовой мусор, а также отработанные автомобильные покрышки, относящиеся к 4 классу опасности. На момент проверки на одном из участков свалки наблюдалось тление отходов.
В ходе проверки специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области выполнен расчет размера вреда, причиненного почвам в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления, он составил более четырех миллионов рублей.
В настоящее время отделом дознания ММУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ «Порча земли», предусматривающей штрафные санкции в отношении нарушителей до двухсот тысяч рублей.
© TagilCity.ru по данным МВД Нижнего Тагила