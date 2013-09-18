Новые подробности вчерашних аварий в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Это произошло в 6:50 возле дома №110 на Садоводов около Психиатрической больницы, когда водитель автомобиля Toyota, мужчина 1963 года рождения, около пешеходного перехода наехал на женщину 1962 года рождения. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины ДТП.

Кроме того, вчерашним утром в аварии пострадал ребенок. В 8:50 водитель авто Ford, женщина 1967 года рождения с водительским стажем в 2 года, около дома №22 по Вагоностроителей сбила мальчика 2004 года рождения.

Ребенок переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение ЦГБ №1 с травмой головы. По данным Отделения пропаганды ГИБДД, женщина не увидела пешехода из-за автобуса, остановившегося пропустить идущих по переходу.

Первые два фото: Вагоностроителей; остальные два: около Психиатрической больницы

ГИБДД предупреждает: Подъезжая к пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость движения, особенно в темное время суток. В случае, если перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство, водитель не должен продолжать движение через пешеходный переход, не убедившись в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе. Пешеходам настоятельно рекомендуется выбирать для перехода проезжей части пешеходные переходы либо перекрестки. Перед выходом на проезжую часть следует обеспечить безопасность перехода: обязательно остановиться и убедиться, что водитель вас увидел и принял ли меры к остановке.