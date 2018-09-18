Два бизнесмена осуждены в Екатеринбурге за убийство компаньона и его юриста
В Екатеринбурге суд вынес приговор двум предпринимателям Алексею Тиханову и Антону Корепанову, которые обвинялись в убийстве бизнесмена Беслана Наурузова и его адвоката.
Следствие установило, что Наурузов договорился с Тихановым о предоставлении бригады рабочих в Москву. Однако Тиханов договор не выполнил, в связи с чем Наурузов потребовал с него неустойку в размере 1,6 млн рублей из-за срыва строительного процесса. Либо переоформления на него фирму Тиханова ООО «АКБ «Содействие».
Тиханов предложил своему заместителю Корепанову убить Нарузова, чтобы не переоформлять фирму и не платить деньги. 25 мая 2017 года Нарузов приехал со своим адвокатом для обсуждения деталей сделки о передаче фирмы. Корепанов и Тиханов набросились на них в автомобиле на трассе.
Тиханов нанес Нарузову более 13 ножевых ударов. Корепанов задушил адвоката металлическим тросом. Тела убитых спрятали в разных местах.
Свердловский областной суд назначил Алексею Тиханову 15 лет в колонии строго режима, Антону Корепанову — 18 лет в колонии строго режима. Кроме этого, Тиханов должен будет выплатить семье Наурузова компенсацию в размере 1,2 млн. рублей. Корепанов семьям Наурузова и Кощеева — 800 тыс. рублей и 1,2 млн рублей соответственно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.