Два бизнесмена осуждены в Екатеринбурге за убийство компаньона и его юриста

Следствие установило, что Наурузов договорился с Тихановым о предоставлении бригады рабочих в Москву. Однако Тиханов договор не выполнил, в связи с чем Наурузов потребовал с него неустойку в размере 1,6 млн рублей из-за срыва строительного процесса. Либо переоформления на него фирму Тиханова ООО «АКБ «Содействие».

Тиханов предложил своему заместителю Корепанову убить Нарузова, чтобы не переоформлять фирму и не платить деньги. 25 мая 2017 года Нарузов приехал со своим адвокатом для обсуждения деталей сделки о передаче фирмы. Корепанов и Тиханов набросились на них в автомобиле на трассе.

Тиханов нанес Нарузову более 13 ножевых ударов. Корепанов задушил адвоката металлическим тросом. Тела убитых спрятали в разных местах.