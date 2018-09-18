Оторвало кисть: екатеринбуржец пострадал в результате взрыва пиротехники

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В Екатеринбурге в здании, где находится страйкбольный клуб, мужчине оторвало кисть в результате взрыва пиротехники.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Европейско-Азиатские новости»
В Екатеринбурге в здании на улице Гаршина, 1 взорвалось пиротехническое изделие, в результате чего мужчина лишился кисти одной руки. По информации от очевидцев, инцидент произошел на территории компании, которая занимается пиротехникой, там же проходят страйкболные игры.
В настоящее время полиция выясняет детали происшествия, опрашивает свидетелей.
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