Оторвало кисть: екатеринбуржец пострадал в результате взрыва пиротехники

В Екатеринбурге в здании на улице Гаршина, 1 взорвалось пиротехническое изделие, в результате чего мужчина лишился кисти одной руки. По информации от очевидцев, инцидент произошел на территории компании, которая занимается пиротехникой, там же проходят страйкболные игры.