Рабочий шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске погиб под горным обвалом

Вечером 15 сентября на шахте «Северопесчанская» произошёл несчастный случай. На глубине 255 метров отслоилась горная масса, кусок которой упал на проходчика. Рабочий от полученных травм погиб на месте.

Прибывшие на место инцидента следователи в ходе проверки установили, что в нарушение требований законодательства о труде, при возникновении аварийной ситуации шахтёры всё равно были допущены к работе. Материалы проверки направили в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека».