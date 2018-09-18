Сорвал крестик и скрылся: грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле разыскивается молодой человек, который ограбил женщину, сорвав с нее золотой крестик.
Сюжеты: Нижний Тагил
В начале июля около дома №73 на проспекте Ленина молодой человек подбежал к идущей навстречу женщине, резко дернул за цепочку и скрылся во дворе. Потерпевшая обнаружила, что грабитель сорвал с цепочки золотой крестик.
Обратившись в полицию женщина смогла подробно описать злоумышленника. Это молодой человек невысокого роста с карими глазами. Был одет в синюю футболку, темные широкие штаны и кепку.
Сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер наружного наблюдения и нашли на кадрах похожего по описанию человека. В настоящее время личность грабителя устанавливается.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемого, просят позвонить в ОП №18 по телефону (3435)47-71-02 или 02, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей