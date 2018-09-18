Сорвал крестик и скрылся: грабитель разыскивается в Нижнем Тагиле

В начале июля около дома №73 на проспекте Ленина молодой человек подбежал к идущей навстречу женщине, резко дернул за цепочку и скрылся во дворе. Потерпевшая обнаружила, что грабитель сорвал с цепочки золотой крестик.

Обратившись в полицию женщина смогла подробно описать злоумышленника. Это молодой человек невысокого роста с карими глазами. Был одет в синюю футболку, темные широкие штаны и кепку.

Сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер наружного наблюдения и нашли на кадрах похожего по описанию человека. В настоящее время личность грабителя устанавливается.