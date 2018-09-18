Водитель и пассажир погибли в вылетевшей в болото легковушке в Екатеринбурге
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17 сентября на выезде с Уралмаша в Екатеринбурге водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и вылетел с дороги в болото.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель ВАЗ-2112 ехал по проспекту Космонавтов в направлении Верхней Пышмы. Мужчина не справился с управлением, машина перевернулась и съехала в болото.
Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля и пассажир погибли на месте еще до приезда медиков.
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Очевидцы отметили, что в салоне ВАЗа было много пустых бутылок из-под пива, пишет Е1.
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