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#домахорошо
Водитель и пассажир погибли в вылетевшей в болото легковушке в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель и пассажир погибли в вылетевшей в болото легковушке в Екатеринбурге

Сегодня, 08:40Происшествия
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