Водитель и пассажир погибли в вылетевшей в болото легковушке в Екатеринбурге

Водитель ВАЗ-2112 ехал по проспекту Космонавтов в направлении Верхней Пышмы. Мужчина не справился с управлением, машина перевернулась и съехала в болото.

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля и пассажир погибли на месте еще до приезда медиков.