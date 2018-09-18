Заброшенное здание горит на территории промзоны в Новоуральске

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Неэксплуатируемое здание, где когда-то располагался автомобильный завод «Амур», горит в Новоуральске. Площадь пожара составила 500 кв. м.
Источник: ИА России ТАСС
Утром 18 сентября в МЧС Новоуральска поступила информация о возгорании на территории бывшего автомобильного завода в промзоне. На место происшествия прибыли 7 единиц пожарно-спасательной техники и 17 огнеборцев. Площадь пожара составила 500 кв. м.
По информации от ГУ МЧС РФ по Свердловской области, пострадавших нет. Угроза распространения огня отсутствует.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей