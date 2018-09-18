Заброшенное здание горит на территории промзоны в Новоуральске

Утром 18 сентября в МЧС Новоуральска поступила информация о возгорании на территории бывшего автомобильного завода в промзоне. На место происшествия прибыли 7 единиц пожарно-спасательной техники и 17 огнеборцев. Площадь пожара составила 500 кв. м.