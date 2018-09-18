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Житель Новой Ляли пойдет под суд за кражу МАЗа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Новой Ляли пойдет под суд за кражу МАЗа

Сегодня, 22:00Происшествия
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