Житель Новой Ляли пойдет под суд за кражу МАЗа

17 сентября работник пилорамы в поселке Заболотное возле Новой Ляли распивал спиртные напитки с товарищами после рабочего дня. Около 01:00 мужчина вышел из сторожки и, увидев припаркованный МАЗ с ключами в замке зажигания, решил прокатиться на грузовике.

Доехав до села Караульское, похититель решил развернуться, однако не справился с управлением и съехал в кювет. Оставив автомобиль, новолялинец направился пешком домой. Но не дошел и заночевал в лесу.

Владелец МАЗа утром обнаружил пропажу и заявил в правоохранительные органы. Сотрудники ДПС обнаружили автомобиль, а затем и похитителя, который, проснувшись утром, вышел из леса и продолжил путь к дому.