Житель Первоуральска осужден на 2,6 года за поджог квартиры экс-супруги

4 июня 2018 года житель Первоуральска 1973 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог квартиры экс-супруги через отверстие в дверном глазке.

Мужчина использовал заранее приготовленный шланг. Он просунул его внутрь квартиры через глазок и залил в него легковоспламеняющуюся жидкость, а затем ее поджог. Убедившись, что из квартиры пошел дом, злоумышленник скрылся с места происшествия.

В результате возгорания женщина понесла ущерб на сумму в 630 тыс. рублей.