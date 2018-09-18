Житель Первоуральска осужден на 2,6 года за поджог квартиры экс-супруги

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Первоуральска осужден за поджог квартиры бывшей супруги через отверстие в дверном глазке.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
4 июня 2018 года житель Первоуральска 1973 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджог квартиры экс-супруги через отверстие в дверном глазке.
Мужчина использовал заранее приготовленный шланг. Он просунул его внутрь квартиры через глазок и залил в него легковоспламеняющуюся жидкость, а затем ее поджог. Убедившись, что из квартиры пошел дом, злоумышленник скрылся с места происшествия.
В результате возгорания женщина понесла ущерб на сумму в 630 тыс. рублей.
Первоуральский городской суд признал экс-супруга пострадавшей виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей