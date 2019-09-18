В Екатеринбурге произошла массовая драка с перестрелкой

Случай произошёл в пятом павильоне. Все участники инцидента разбежались к моменту приезда двух машин скорой помощи и полиции. Раненого увезли в больницу.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам издания, что сейчас информация о перестрелке и пострадавшем проверяется сотрудниками полиции.