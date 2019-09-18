В Екатеринбурге произошла массовая драка с перестрелкой
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: Официальный сайт ЗАО "Таганский ряд"
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На «Таганском ряду» в Екатеринбурге драка закончилась перестрелкой. Один из участников получил пулю в лицо, сообщает портал E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Случай произошёл в пятом павильоне. Все участники инцидента разбежались к моменту приезда двух машин скорой помощи и полиции. Раненого увезли в больницу.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам издания, что сейчас информация о перестрелке и пострадавшем проверяется сотрудниками полиции.
Напомним, что 16 июня этого года в Нижнем Тагиле произошла перестрелка около ТРЦ «Стрелец».
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