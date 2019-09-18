В Екатеринбурге в одном из цехов «ВИЗ-Стали» произошёл крупный пожар

Из-за возникшего пожара цех приостановил работу и началась полная эвакуация сотрудников. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, на месте работали 29 единиц пожарно-спасательной техники и 89 человек личного состава. Ликвидировать открытое горение удалось к 18:01 по местному времени, после начался пролив конструкций.