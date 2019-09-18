В Екатеринбурге в одном из цехов «ВИЗ-Стали» произошёл крупный пожар
Сегодня, 21:58ПроисшествияФото: E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщение о возгорании в цехе холодной прокатки поступило днём 18 августа. В качестве причины указано воспламенение масла на месте проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Из-за возникшего пожара цех приостановил работу и началась полная эвакуация сотрудников. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, на месте работали 29 единиц пожарно-спасательной техники и 89 человек личного состава. Ликвидировать открытое горение удалось к 18:01 по местному времени, после начался пролив конструкций.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сообщения о пострадавших не поступали, данные мониторинга состояния воздуха в районе пожара говорят о том, что превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.
Пожар в цехеВидео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: E1.ru
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей