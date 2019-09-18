В Екатеринбурге загорелся один из цехов завода ВИЗ-Сталь
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области; пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге в одном их цехов завода ВИЗ-Сталь на площади 3 тысячи квадратных метров возник пожар, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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По предварительным данным, в цехе вспыхнуло гидравлическое масло. Эвакуировано 200 человек, информации о пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении огня задействованы 70 спасателей и 25 единиц техники.
Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением,отмечают в региональном управлении МЧС.
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