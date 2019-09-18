Жители Верхней Пышмы обвинили врачей поликлиники в неоказании помощи умирающему

По словам очевидцев, мужчине стало плохо в лифте. Когда он вышел из кабины лифта, то сразу упал на пол. Как сообщили очевидцы, первую помощь оказывали случайные прохожие, а медики просто стояли рядом. Сотрудница поликлиники в регистратуре не смогла вспомнить номер, по которому нужно было звонить в скорую, а реанимировали мужчину двое посторонних.

Толпища медиков в стороне стояла и смотрела. Ничего не делали. А двое оказывали помощь, совершенно посторонние, рассказали очевидцы.

В Минздраве опровергли эту информацию, заявив, что первую помощь оказывала заведующая, которая просто