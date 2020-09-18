В Елани военнослужащий застрелил сослуживца

В Елани военнослужащий застрелил сослуживца

Сегодня, 21:33ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области в военном гарнизоне поселка Еланский солдат застрелил сослуживца-контрактника, пишет E1.

Предварительно известно, что солдат, проходящий военную службу по контракту, пренебрег требованиями безопасности и нечаянно выстрелил из штатного огнестрельного оружия. От выстрела пострадал стоявший перед ним военнослужащий, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Раненный в срочном порядке был госпитализирован. В больнице ему оказали первую помощь, но его жизнь спасти не удалось. Руководством воинской части и сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, 25 октября 2019 года срочник Рамиль Шамсудинов в в/ч 54160 в Забайкалье из табельного оружия застрелил восьмерых и ранил двоих однополчан. Он объяснил свои действия тем, что боялся сексуального насилия.

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