В Елани военнослужащий застрелил сослуживца

В Свердловской области в военном гарнизоне поселка Еланский солдат застрелил сослуживца-контрактника, пишет E1.

Предварительно известно, что солдат, проходящий военную службу по контракту, пренебрег требованиями безопасности и нечаянно выстрелил из штатного огнестрельного оружия. От выстрела пострадал стоявший перед ним военнослужащий, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа. Раненный в срочном порядке был госпитализирован. В больнице ему оказали первую помощь, но его жизнь спасти не удалось. Руководством воинской части и сотрудники полиции проводят проверку. Напомним, 25 октября 2019 года срочник Рамиль Шамсудинов в в/ч 54160 в Забайкалье из табельного оружия застрелил восьмерых и ранил двоих однополчан. Он объяснил свои действия тем, что боялся сексуального насилия. Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев в Забайкалье боязнью быть изнасилованным

