На выборах свердловчанка обнаружила в своей квартире прописанную незнакомку

На выборах свердловчанка обнаружила в своей квартире прописанную незнакомку
На выборах свердловчанка обнаружила в своей квартире прописанную незнакомку
Сегодня, 22:59ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня, 18 сентября, придя на избирательный участок, жительница Екатеринбурга обнаружила в своей квартире прописанную незнакомую 82-летнюю женщину.

Инцидент произошел на участке №1255. Сама женщина проживает на улице Крауля, 46.

Свердловчанка рассказала, что на процедуре получения бюллетеней она обнаружила в своей квартире прописанную незнакомую женщину, которая уже успела проголосовать 17 сентября.

Когда попытались выяснить подробности, прибежал председатель избирательного участка и технично вывел меня и дочь с территории участка, сообщила женщина Е1.

После случившегося екатеринбурженка обратилась в правоохранительные органы. Однако в областном избиркоме заявили, что все списки формируются по полученным из системы МВД сведениям.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга при общении с редакцией TagilCity.ru от комментариев по данной ситуации воздержались.

Напомним, эксперты и участники дали оценку организации выборов в Государственную думу и Законодательное собрание региона. Они считают, что первая половина трехдневного голосования прошла без серьезных нарушений, но есть замечания.

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Екатеринбург
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