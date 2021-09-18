Нетрезвый водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил забор в Нижнем Тагиле

Нетрезвый водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил забор в Нижнем Тагиле
Нетрезвый водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил забор в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:46ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Водитель белого универсала, удирая от сотрудников ДПС, совершил ДТП в Нижнем Тагиле. Очевидцы говорят, что мужчина был пьяный.

17 сентября 2021 года около полуночи, водитель иномарки удирал от сотрудников ДПС и совершил ДТП с другой машиной, сообщает очевидец происшествия в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Фото: группа «ЧП Нижний Тагил» "ВКонтакте"

Инцидент произошел в микрорайоне Вагонка на улице Энтузиастов. На кадрах видео очевидца видно, что передняя часть кузова автомобиля нарушителя разбита, на асфальте имеются следы машинного масла. На обочине лежат фрагменты металлических ограждений.

Пострадавший джип вылетел с дороги на тротуар, и также имеет повреждения. Комментарий в Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru обещали дать позднее.

Напомним, 17 сентября на Серовском тракте автомобиль «Фольксваген» слетел с трассы, водитель доставлен в больницу с переломами ребер и плеча.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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