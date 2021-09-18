От машины ничего не осталось: иномарка влетела в грузовик под Екатеринбургом

По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet во время обгона столкнулась лоб в лоб с грузовиком MAN. В тяжелом состоянии её госпитализировали в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
На фотографиях видно, что легковушка превратилась в «груду металла». В настоящее время проводится проверка.
Напомним, 70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой. Инцидент произошел 16 сентября на 54-м километре трассы.