От машины ничего не осталось: иномарка влетела в грузовик под Екатеринбургом

От машины ничего не осталось: иномарка влетела в грузовик под Екатеринбургом
От машины ничего не осталось: иномарка влетела в грузовик под Екатеринбургом
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 18 сентября, под Екатеринбургом на 47-ом километре тюменского тракта произошло ДТП, в котором пострадала жительница Сухого Лога.

По предварительным данным, женщина за рулём Chevrolet во время обгона столкнулась лоб в лоб с грузовиком MAN. В тяжелом состоянии её госпитализировали в больницу Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

На фотографиях видно, что легковушка превратилась в «груду металла». В настоящее время проводится проверка.

Напомним, 70-летний мужчина, который управлял Volkswagen, скончался в ДТП на Тюменском тракте. Он столкнулся с грузовым автомобилем и иномаркой. Инцидент произошел 16 сентября на 54-м километре трассы.

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