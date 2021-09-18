Пластмассовая крышка от детского горшка едва не убила 2-х летнюю тагильчанку

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка играла с крышкой от своего горшка и натянула пластмассовое изделие на голову. После отчаянных попыток снять ловушку, родители малышки обратились к спасателям, сообщается на странице центра защиты населения в Instagram.
Приехавшие на вызов сотрудники службы спасения вызволили девочку из «капкана». Спасателям пришлось резать пластмассовое изделие. Перепуганного ребёнка удалось достать.
Напомним, свердловчанин Раиль Гильметдинов спас на реке Уфа тонущего мальчика. Мужчина представлен к награде.