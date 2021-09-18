Пластмассовая крышка от детского горшка едва не убила 2-х летнюю тагильчанку

Пластмассовая крышка от детского горшка едва не убила 2-х летнюю тагильчанку
Пластмассовая крышка от детского горшка едва не убила 2-х летнюю тагильчанку
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: страница тагильских спасателей в Instagram
Двухлетняя девочка из Нижнего Тагила играла с крышкой от своего горшка и застряла в ней. На помощь пришли спасатели.

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка играла с крышкой от своего горшка и натянула пластмассовое изделие на голову. После отчаянных попыток снять ловушку, родители малышки обратились к спасателям, сообщается на странице центра защиты населения в Instagram.

Фото:со страницы в Instagram

Приехавшие на вызов сотрудники службы спасения вызволили девочку из «капкана». Спасателям пришлось резать пластмассовое изделие. Перепуганного ребёнка удалось достать.

Напомним, свердловчанин Раиль Гильметдинов спас на реке Уфа тонущего мальчика. Мужчина представлен к награде.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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