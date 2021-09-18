Полицейский патруль взял на контроль бар в Екатеринбурге

Напомним, 2 сентября возле бара «Че почем» в центре Екатеринбурга толпа нетрезвых людей избила лежащего на асфальте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало.