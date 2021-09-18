Полицейский патруль взял на контроль бар в Екатеринбурге

Полицейский патруль взял на контроль бар в Екатеринбурге
Полицейский патруль взял на контроль бар в Екатеринбурге
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудники правоохранительных органов взяли на контроль соблюдение общественного порядка у бара «Че почем», который располагается в «Доме печати» в Екатеринбурге.

Ранее жильцы дома направили в полицию более 70 обращений на шум и драки, регулярно происходящие у развлекательного заведения.

Как отметили в городской полиции, в настоящее время ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по Екатеринбургу.

Планируется, что патрулировать территорию у бара будут усиленные отряды сотрудников полиции каждые 15-30 минут.

Напомним, 2 сентября возле бара «Че почем» в центре Екатеринбурга толпа нетрезвых людей избила лежащего на асфальте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало.

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Екатеринбург
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