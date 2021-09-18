Трое молодых военных заживо сгорели во время праздника в Свердловской области

Трое молодых военных заживо сгорели во время праздника в Свердловской области
Трое молодых военных заживо сгорели во время праздника в Свердловской области
Сегодня, 17:25ПроисшествияФото: 1МI
В понедельник, 13 сентября, в частном доме в поселке Логиново Белоярского района произошла трагедия. Трое военных заживо сгорели в пожаре, отмечая профессиональный праздник – День танкиста.

Известно, что в огне погибли трое из четверых друзей: 25-летний Сергей и 26-летние братья-близнецы Павел и Александр.

Выжить удалось одному сослуживцу, который в этот день ночевал в беседке, а не в доме. Он и назвал имена погибших. Тела мужчин сгорели, поэтому останки похоронят в закрытых гробах.

В настоящее время по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.

Напомним, мужчина и 15-летний подросток погибли во время пожара, который произошел ночью в частном жилом доме в Ивделе. Возбуждено уголовное дело.

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Свердловская областьпожарбелоярскийвоенные
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