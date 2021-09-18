Трое молодых военных заживо сгорели во время праздника в Свердловской области

Известно, что в огне погибли трое из четверых друзей: 25-летний Сергей и 26-летние братья-близнецы Павел и Александр.
Выжить удалось одному сослуживцу, который в этот день ночевал в беседке, а не в доме. Он и назвал имена погибших. Тела мужчин сгорели, поэтому останки похоронят в закрытых гробах.
В настоящее время по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет Е1.
Напомним, мужчина и 15-летний подросток погибли во время пожара, который произошел ночью в частном жилом доме в Ивделе. Возбуждено уголовное дело.