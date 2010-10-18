Американский мэр украл женскую сумочку
18 октября 2010, 16:01ПроисшествияАнка
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В Лос-Анджелесе задержан мэр города Сан-Габриель за попытку хищения женской сумочки и попытки скрыться с места преступления на своей машине, передает Associated Press.
35-летний Альберт Хуан не поделил некую сумму денег с 33-летней женщиной на автостоянке. В следующий момент градоначальник вырвал у женщины из рук сумочку и сел в свою машину. В попытке вернуть свое имущество, женщина полезла за сумкой в салон автомобиля. Однако в этот момент Хуан резко нажал на педаль газа. Зацепившись за дверь внедорожника, девушка была вынуждена "проехать" в таком состоянии порядка пятисот метров.
По оценкам свидетелей, скорость автомобиля достигала 75 километров в час. К счастью, женщина не пострадала, а вот Хуану, вероятнее всего, придется ответить в суде за кражу. В прочем, сам он свою вину не признает.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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