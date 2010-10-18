Американский мэр украл женскую сумочку

35-летний Альберт Хуан не поделил некую сумму денег с 33-летней женщиной на автостоянке. В следующий момент градоначальник вырвал у женщины из рук сумочку и сел в свою машину. В попытке вернуть свое имущество, женщина полезла за сумкой в салон автомобиля. Однако в этот момент Хуан резко нажал на педаль газа. Зацепившись за дверь внедорожника, девушка была вынуждена "проехать" в таком состоянии порядка пятисот метров.