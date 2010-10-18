Вооруженного грабителя задержали сотрудники магазина

По данным МВД Киргизии, они защемили преступника дверью и продержали его до прибытия милиционеров. Нападение на магазин было совершено в минувшую субботу, 16 октября.

В середине дня в помещение ворвались двое мужчин в масках, вооруженные пистолетами. Они попытались завладеть деньгами из кассы, но, по информации АКИpress, встретили сопротивление со стороны нескольких рабочих магазина. Тогда грабители решили скрыться, но сбежать успел только один. Второго рабочие защемили дверью. Его сообщник попытался выручить товарища: он просунул руку в дверную щель и несколько раз выстрелил из травматического пистолета.