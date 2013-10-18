Вчерашним вечером в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся (ФОТО)

Мужчина 1952 года рождения от полученных травм скончался. А водитель просто скрылся с места происшествия. Для установления обстоятельств ДТП ГИБДД просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефон дежурной части ГИБДД: 25-00-44 . Телефон группы розыска ГИБДД: 97-65-84 .

За 9 месяцев 2013 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа зарегистрировано 29 случаев оставления места ДТП водителями. 25 водителей установлены в результате розыскных мероприятий, сообщают в отделении пропаганды ГИБДД

В соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет наказание в виде лишения права управления на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток. В случае, если водитель сам обращается в ГИБДД, то это является смягчающим вину обстоятельством.