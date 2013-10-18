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Вчерашним вечером в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчерашним вечером в Нижнем Тагиле насмерть сбили пешехода. Водитель скрылся (ФОТО)

18 октября 2013, 11:05Происшествия
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