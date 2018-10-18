Переходила на зеленый: водитель сбил женщину на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

18 октября в 6:50 произошло ДТП на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского. Водитель автомобиля «Хонда CRV», направляясь со стороны улицы Победы по проспекту Мира, поворачивая на улицу Циолковского на зеленый сигнал светофора, не пропустил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и допустил наезд на неё.