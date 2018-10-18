Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Переходила на зеленый: водитель сбил женщину на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%92%d1%8b%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2+%d0%94%d0%a2%d0%9f

Переходила на зеленый: водитель сбил женщину на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:33Происшествия
Читайте
также
Проекты, деньги и молодёжь: Владислав Пинаев и Алексей Орлов о бюджете Нижнего Тагила
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев номинирован на звание «Политик года»