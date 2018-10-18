Переходила на зеленый: водитель сбил женщину на ул. Циолковского в Нижнем Тагиле
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18 октября около 6:50 водитель автомашины «Хонда CRV», не предоставив преимущество пешеходу, пересекающему проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на тагильчанку на ул. Циолковского.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 октября в 6:50 произошло ДТП на перекрестке проспекта Мира и улицы Циолковского. Водитель автомобиля «Хонда CRV», направляясь со стороны улицы Победы по проспекту Мира, поворачивая на улицу Циолковского на зеленый сигнал светофора, не пропустил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и допустил наезд на неё.
В результате ДТП пострадавшая 1961 года рождения получила ушиб мягких тканей голени и сотрясение мозга. Тагильчанка была доставлена в травмпункт ЦГБ №3.
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На месте происшествия сотрудники полиции, проводившие осмотр, установили, что водитель был трезв. По факту ДТП организована проверка, сообщает пропаганда Отдел ГИБДД.
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