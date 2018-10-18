Самолет с членами правительства Омской области экстренно сел в Екатеринбурге
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Ночью с 17 на 18 октября в аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет, летевший из Омска в Москву. Причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Сюжеты: Екатеринбург
Во время полета на борту рейса из Омска в Москву одному из пассажиров стало плохо. Командир воздушного судна принял решение сесть в ближайшем аэропорту — Кольцово.
У трапа пассажира уже ждала бригада скорой помощи. Мужчина был госпитализирован.
На борту самолета находились несколько сотрудников правительства Омской области. В частности, министр природных ресурсов региона Илья Лобов и руководитель управления информационной политики Анастасия Гуливатенко, пишет Ura.ru.
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