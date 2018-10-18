Трое екатеринбуржцев будут осуждены за грабеж и вымогательство денег

Установлено, что 28 января 2018 года обвиняемые под видом покупателей пришли осмотреть автомобиль Dodge Magnum стоимостью 400 тысяч рублей. Один из мужчин попросил у продавца прокатиться на машине, чтобы проверить ее техническое состояние.

Продавец согласился и вышел из автомобиля, оставив там документы на транспортное средство, а злоумышленник сел за руль и скрылся, похитив машину.

Кроме того, один из мужчин обвиняется в вымогательстве 600 тысяч рублей у другого потерпевшего. При этом обвиняемый угрожал расправиться с членами его семьи, если он не отдаст деньги, а в залог забрал у потерпевшего автомобиль Chevrolet Cruze, стоимостью 370 тысяч рублей.