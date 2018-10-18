Ударил кулаком в лицо: житель Ачитского ГО подозревается в избиении полицейского
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Житель Ачитского городского округа подозревается в применении насилия в отношении сотрудника ДПС, совершенного 2 сентября 2018 года.
По версии следствия, 2 сентября 2018 года житель поселка Уфимский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком в лицо сотрудника ДПС, после чего был задержан.
Следователи СКР проводят комплекс мер по выяснению деталей произошедшего. Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Ачитского городского округа. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет, информирует СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.
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