В Екатеринбурге грабителю за убийство посетителя банка может грозить пожизненный срок

По факту попытки ограбления офиса банка «Открытие» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем») и части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Предварительно установлено, что 18 октября около 11:50 нападавший в маске вошел в отделение банка на улице Малышева, 128. В руках у него был предмет, похожий на обрез двуствольного ружья 16-го калибра.

В этот момент в помещении банка находились несколько посетителей и сотрудников. По предварительным данным, нападавший был пьян. Он потребовал у администратора все имеющиеся наличные средства. При этом, один выстрел он сделал в потолок, а второй — в одного из посетителей. Пострадавший скончался на месте. Граждане, которые находились в помещении банка, не смогли самостоятельно обезвредить нападавшего. На данный момент он задержан, с ним работают следователи СКР.

В банке «Открытие» отметили, что клиенты банка пытались сами обезвредить злоумышленника. В ходе борьбы один из посетителей получил смертельное ранение. В связи с этим банк призывает клиентов самостоятельно никаких действий не предпринимать, ради собственной безопасности.

С места происшествия были изъяты обрез и маска нападавшего. Подозреваемого задержали в процессуальном порядке, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Кроме того, СКР намерено обратиться с ходатайством об аресте в суд.