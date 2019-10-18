В Екатеринбурге посетителя банка застрелили во время вооруженного ограбления
18 октября в Екатеринбурге на улице Малышева произошло вооруженное нападение на офис банка «Открытие», пишет 66.ру.
Инцидент произошел около полудня, грабитель ворвался в офис банка. В результате ЧП огнестрельное ранение получил посетитель, который попытался остановить нападавшего.
Дабы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении. Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину, прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Нападавшего удалось задержать посетителям банка, затем его передали сотрудникам ЧОПа и вызвали полицию. Нападавшим, по предварительной информации, является житель Ростовской области Виталий Дикушин. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.