Скончался известный тагильский художник-камнерез Виктор Васильев

Скончался известный тагильский художник-камнерез Виктор Васильев

Сегодня, 11:59ПроисшествияPhoto: Нижнетагильский музей изобразительных искусств во "Вконтакте"
Ушел из жизни тагильский художник-камнерез Виктор Васильев, сообщается на официальной станице Нижнетагильского музея изобразительных искусств во «Вконтакте».

Виктор Васильев был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева», кавалером Ордена А.К. Денисова-Уральского, Заслуженным деятелем камнерезного искусства, членом Международной Федерации Художников, Международного Мемориального Фонда Карла Фаберже, Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Мужчина скончался в возрасте 66 лет.

Особыми направлениями в творчестве художника считалась анималистика, флористика и сюжетные композиции. Ключевое место занимают работы, показывающие красоту цветочного мира.

Напомним, 26 августа ушел из жизни известный уральский художник Вилен Мухаркин. На момент смерти ему было 95 лет.

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