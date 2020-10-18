Скончался известный тагильский художник-камнерез Виктор Васильев

Виктор Васильев был членом Союза художников России, руководителем «Камнерезной мастерской Васильева», кавалером Ордена А.К. Денисова-Уральского, Заслуженным деятелем камнерезного искусства, членом Международной Федерации Художников, Международного Мемориального Фонда Карла Фаберже, Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Мужчина скончался в возрасте 66 лет.
Особыми направлениями в творчестве художника считалась анималистика, флористика и сюжетные композиции. Ключевое место занимают работы, показывающие красоту цветочного мира.
Напомним, 26 августа ушел из жизни известный уральский художник Вилен Мухаркин. На момент смерти ему было 95 лет.