В Нижнем Тагиле мотоциклист не справился с управлением и попал в больницу с травмами

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, инцидент случился 16 октября в 16.44. Водитель мотоцикла «Suzuki» 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Новолебяженская в сторону улицы Ермака, не справился с управлением и съехал с дорожной части, впоследствии чего мотоцикл «опрокинуло». На место инцидента выезжали пожарные — одна единица техники и три человека личного состава. Водитель мотоцикла был доставлен в больницу с множественными травмами, подчеркнули в отделе. Photo: Пропаганда Отдел ГИБДД Другое ДТП с участием грузового автомобиля «Hino» произошло этим же днем в Горноуральском городском округе, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате инцидента есть пострадавший, а к месту аварии выезжало пожарно-спасательное подразделение из двух единиц техники и пяти человек личного состава. Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке, в котором пострадала девочка-подросток. В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадала девочка-подросток

