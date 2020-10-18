В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадала девочка-подросток

Инцидент произошел 17 октября в 23.50 по улице Алтайской, когда мужчина 1989 года рождения за рулем «Киа Спектра» не справился с управлением и оказался на полосе, предназначенной для встречного движения. Там и произошло столкновение с автомобилем «Мазда СХ7», водителем которого была женщина 1981 года рождения.