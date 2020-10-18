В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадала девочка-подросток

В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадала девочка-подросток

Сегодня, 14:03ПроисшествияPhoto: Пропаганда Отдел ГИБДД
В Нижнем Тагиле Госавтоинспекция разбирается в подробностях ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 17 октября в 23.50 по улице Алтайской, когда мужчина 1989 года рождения за рулем «Киа Спектра» не справился с управлением и оказался на полосе, предназначенной для встречного движения. Там и произошло столкновение с автомобилем «Мазда СХ7», водителем которого была женщина 1981 года рождения.

В результате аварии пострадала 12-летняя пассажирка «Мазды СХ7», у которой диагностировали ушиб левого коленного сустава. В больницу, с различными травмами, также были доставлены пассажиры автомобиля «Киа Спектра». Сотрудниками ГИБДД было установлено, что ребенок перевозился в автомобиле без каких-либо нарушений, а на автомобиле «Киа Спектра» были установлены летние шины.

Photo:Пропаганда Отдел ГИБДД

Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле в результате ДТП на улице Фестивальная один человек погиб и четверо пострадали.

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