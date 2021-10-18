12-летний подросток устроил стрельбу из «Сайги» в школе в Пермском крае

12-летний подросток устроил стрельбу из «Сайги» в школе в Пермском крае
12-летний подросток устроил стрельбу из «Сайги» в школе в Пермском крае
Сегодня, 09:41ПроисшествияФото: 1МI
Подросток принес в школу охотничий карабин и открыл стрельбу в Пермском крае. По предварительным данным никто не пострадал.

Инцидент произошел в 7 часов утра 18 октября 2021 года в поселке Сарс Пермского Края, сообщает properm.ru.

12-летний ученик принес карабин и сделал 2 выстрела в здании школы. Стрелка удалось обезвредить, сейчас его опрашивают правоохранители. Оружие и патроны изъяты.

По некоторой информации мальчик уже признался, что пришел расправиться с конкретной ученицей, которая его «обижала». Школьников и учителей эвакуировали из здания.

Напомним, 20 сентября 2021 года 18-летний студент устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета. Погибли на месте 6 человек, еще около 50-ти получили различные травмы и ранения.

Сюжеты:
Стрельба в Перми
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