12-летний подросток устроил стрельбу из «Сайги» в школе в Пермском крае

Подросток принес в школу охотничий карабин и открыл стрельбу в Пермском крае. По предварительным данным никто не пострадал.

Инцидент произошел в 7 часов утра 18 октября 2021 года в поселке Сарс Пермского Края, сообщает properm.ru. 12-летний ученик принес карабин и сделал 2 выстрела в здании школы. Стрелка удалось обезвредить, сейчас его опрашивают правоохранители. Оружие и патроны изъяты. По некоторой информации мальчик уже признался, что пришел расправиться с конкретной ученицей, которая его «обижала». Школьников и учителей эвакуировали из здания. Напомним, 20 сентября 2021 года 18-летний студент устроил массовый расстрел людей в кампусе Пермского университета. Погибли на месте 6 человек, еще около 50-ти получили различные травмы и ранения. Стрельба в Пермском университете: как это было

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter