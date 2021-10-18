Двое уральцев заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Свердловской области

Водитель грузовика выжил в смертельном ДТП на Серовском тракте и был госпитализирован, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла на 131-м километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в ночь на 18 октября 2021 года. Легковой автомобиль «ЛАДА Гранта» выгорел полностью, в салоне сгорели два человека. Кабина фуры также полностью сгорела.
Напомним, странное ДТП произошло на ГГМ в Нижнем Тагиле. Водитель легкового автомобиля разогнался и резко сменил траекторию движения. Легковушка врезалась в столб, виновник аварии сбежал.