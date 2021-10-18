Двое уральцев заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на Серовском тракте в Свердловской области. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего обе машины загорелись. Водитель и пассажир легковушки сгорели заживо.

Водитель грузовика выжил в смертельном ДТП на Серовском тракте и был госпитализирован, сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. Авария произошла на 131-м километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» в ночь на 18 октября 2021 года. Легковой автомобиль «ЛАДА Гранта» выгорел полностью, в салоне сгорели два человека. Кабина фуры также полностью сгорела. Напомним, странное ДТП произошло на ГГМ в Нижнем Тагиле. Водитель легкового автомобиля разогнался и резко сменил траекторию движения. Легковушка врезалась в столб, виновник аварии сбежал. Легковушка врезалась в столб, водитель сбежал; странное ДТП произошло на ГГМ в Тагиле

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