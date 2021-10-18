Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о массовом отравлении уральцев метанолом

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о массовом отравлении уральцев метанолом
Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о массовом отравлении уральцев метанолом
Сегодня, 08:38ПроисшествияФото: 1МI
Уголовное дело о массовом отравлении свердловчан метанолом возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ. Руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход расследования.

С 14 по 17 октября текущего года в Екатеринбурге от отравления метанолом, предположительно, находившимся в дешевом контрафактном спирте, скончались 16 человек. Еще двое уральцев умерли в Ревде и Нижнем Тагиле, сообщает СК РФ.

Как предварительно установили следователи, дешевый спирт на разлив реализовывался в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. Правоохранители установили и задержали владельцев торговой точки, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, уральцы массово начали умирать от отравления метанолом в середине текущего октября. По версии следствия, отравление суррогатом в Оренбурге, произошедшее ранее, имеет прямое отношение к отравлению в Екатеринбурге.

Сюжеты:
Отравление метиловым спиртом в ЕкатеринбургеЕкатеринбург
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