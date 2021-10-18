Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о массовом отравлении уральцев метанолом

С 14 по 17 октября текущего года в Екатеринбурге от отравления метанолом, предположительно, находившимся в дешевом контрафактном спирте, скончались 16 человек. Еще двое уральцев умерли в Ревде и Нижнем Тагиле, сообщает СК РФ.
Как предварительно установили следователи, дешевый спирт на разлив реализовывался в палатке на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. Правоохранители установили и задержали владельцев торговой точки, проводятся следственные мероприятия.
Напомним, уральцы массово начали умирать от отравления метанолом в середине текущего октября. По версии следствия, отравление суррогатом в Оренбурге, произошедшее ранее, имеет прямое отношение к отравлению в Екатеринбурге.