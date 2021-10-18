Инцидент со стрельбой в пермской школе связали с трагедией в Казани

Инцидент со стрельбой в пермской школе связали с трагедией в Казани
Инцидент со стрельбой в пермской школе связали с трагедией в Казани
Сегодня, 19:02ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Психиатр Александр Федорович рассказал представителям прессы, что 12-летний школьник, открывший стрельбу из охотничьего ружья в одном из средних учебных заведений Пермского края, брал пример с казанского стрелка Ильназа Галявиева.

Врач отметил, что инциденты, связанные с оружием, сейчас популярны у подростков, которые таким образом пытаются обратить на себя внимание, сообщает NEWS.ru.

По словам Александра Федоровича, такой популярности в немалой степени способствуют средства массовой информации, которые активно и подробно расписывают аналогичные случаи. Как это было, например, когда Галявиев, явившись с ружьем в гимназию № 175 в Казани, открыл стрельбу, в результате чего погибли двое учителей и семеро учеников, а еще 24 человека получили различные травмы. Федорович уточнил, что для подростка всегда легче воспроизвести готовую форму поведения всегда легче, нежели придумывать что-то новое, когда он хочет быть на виду у всех и сделать что-то такое, чтобы о нем говорили. Аналогичным примером может послужить и недавний случай, когда подросток пришел на школьную территорию с пейнтбольным ружьем. «Слишком много „богов“ у нас за последний год стало появляться с оружием в руках», — резюмировал Федорович.

Ранее сообщалось, что 12-летний ученик школы в поселке Сарс Пермского края пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем «Сайга», взятым у отца. Он выстрелил в потолок, а затем директор уговорила мальчика пойти к ней в кабинет и отдать оружие. К счастью, никто не пострадал. Школьник объяснил свое поведение тем, что его травят одноклассники, и к тому же он хотел выяснить отношения с девочкой из своего класса. Однако очевидцы утверждают, что стрелявший вел себя не вполне адекватно и утверждал, что им «руководит Бог».

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