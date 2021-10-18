ДТП между двумя легковушками произошло 13 июня 2021 года около 16:00 в Нижнем Тагиле. На перекрестке улиц Алтайская — Боровая столкнулись «ВАЗ -211340» и «Мазда». Следователи ищут свидетелей аварии.

В результате ДТП летом на перекрестке улиц Алтайская — Боровая, водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщает МУ МВД РФ «Нижнетагильское». Дознаватели просят свидетелей обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, кабинет 114 или по телефонам (3435) 97-62-59, 97-61-46. Напомним, 13 июня 2021 года водитель автомобиля «Мазда» не уступил дорогу «ВАЗу», выезжая со второстепенной дороги на главную. В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажирка были госпитализированы. Двое уральцев заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Свердловской области

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