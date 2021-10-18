В результате ДТП летом на перекрестке улиц Алтайская — Боровая, водитель «ВАЗа» получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, сообщает МУ МВД РФ «Нижнетагильское».
Дознаватели просят свидетелей обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, 7, кабинет 114 или по телефонам (3435) 97-62-59, 97-61-46.
Напомним, 13 июня 2021 года водитель автомобиля «Мазда» не уступил дорогу «ВАЗу», выезжая со второстепенной дороги на главную. В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его пассажирка были госпитализированы.