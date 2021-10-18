После стрельбы в школе в Пермском крае возбуждены уголовные дела

После стрельбы в школе в Пермском крае возбуждены уголовные дела
После стрельбы в школе в Пермском крае возбуждены уголовные дела
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: 1MI
После стрельбы в сельской школе Пермского края следственными органами СКР по Пермскому краю были возбуждены уголовные дела. Следователи усмотрели признаки халатности и оказания небезопасных услуг.

На мест происшествия работают следователи, в том числе криминалисты и оперативные сотрудники, сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что будут исследованы условия хранения оружия, а также оценены своевременность и качество проверки контролирующими органами.

Также по факту действий подростка проводится доследственная проверка из-за покушения на убийство малолетнего и убийство общеопасным способом.

Напомним, школьник устроил стрельбу в поселке Сарс Пермского края 18 октября. Он зашел в учебное заведение и дважды выстрелил. Одна пуля прилетела в стену, а вторая — в дверь. Ученика удалось обезвредить директору школы. Она уговорила ребенка отдать оружие ей.

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Стрельба в Перми
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