После стрельбы в школе в Пермском крае возбуждены уголовные дела

Напомним, школьник устроил стрельбу в поселке Сарс Пермского края 18 октября. Он зашел в учебное заведение и дважды выстрелил. Одна пуля прилетела в стену, а вторая — в дверь. Ученика удалось обезвредить директору школы. Она уговорила ребенка отдать оружие ей.