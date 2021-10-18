После стрельбы в школе в Пермском крае возбуждены уголовные дела

На мест происшествия работают следователи, в том числе криминалисты и оперативные сотрудники, сообщили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.
В ведомстве уточнили, что будут исследованы условия хранения оружия, а также оценены своевременность и качество проверки контролирующими органами.
Также по факту действий подростка проводится доследственная проверка из-за покушения на убийство малолетнего и убийство общеопасным способом.
Напомним, школьник устроил стрельбу в поселке Сарс Пермского края 18 октября. Он зашел в учебное заведение и дважды выстрелил. Одна пуля прилетела в стену, а вторая — в дверь. Ученика удалось обезвредить директору школы. Она уговорила ребенка отдать оружие ей.